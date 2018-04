Nieuwe Kia Sportage is er

Door: BV

Nu Hyundai de populaire Tucson heeft afgelost door een nieuwe iX35, is het tijd voor zustermerk Kia om van z'n technisch identieke model - de Sportage - een nieuwe versie te introduceren. Die debuteert op het Autosalon van Genève, werd in Europa getekend en is van de hand van Peter Schreyer die voorheen bij VW en Audi aan de slag was.

Kia geeft nog geen extra details. De iX35 heeft inmiddels echter geen geheimen meer, dus we moeten niet vertrouwen op een glazen bol om te voorspellen dat het de nieuwe Sportage groeit in lengte en breedte maar niet in de hoogte. Ook de motoren zijn geen verrassing meer. Kia zal de Sportage de toonzaal inrijden met drie dieselversies. Een fonkelnieuwe 1.7 die 115pk levert en een 2.0 die 136 of 186pk sterk wordt. De zeldzame dieselrijder krijgt de keuze uit een 1.6 met 136pk en een 2.0 met 166 paarden.