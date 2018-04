De nieuwe Mercedes SLK is er

Door: BV

Dat Mercedes een nieuwe versie van de SLK klaar had, was al lang geen geheim meer. Nu zijn er voor het eerst ook echte foto's. Volgende zomer is de tweezitter bij de dealer te bewonderen.

De afmetingen wijzigen niet veel, wat erop wijst dat Mercedes de structuur recycleert. Het lijnenspel evolueerde wel, en als je het merk mag geloven dan stond de 190 SL daarvoor model. Het metalen dak verdwijnt nog steeds in de koffer maar kent nu een extra truukje. Het kan - optioneel - uitgerust worden met een glazen dakpaneel waarvan de bestuurder met een druk op de knop de doorzichtigheid kan regelen. Mercedes doopte het Magic Sky Control.

De generatiewissel moet ervoor zorgen dat je met evenveel brandstof 25% verder geraakt. Dankzij een optimalisering van de weerstand, maar ook omdat alle motoren zijn uitgerust met een start/stop-systeem.

De instapper wordt de 1.8 turbo met 184pk met een verbruik van 6,1l/100km, een sprinttijd van 6,7 seconden en 240km/u topsnelheid. Hij krijgt SLK 200 op de kofferklep en is er ook nog met een 7-trapsautomaat die nauwelijks aan prestaties inboet. Daarboven nestelt zich de SLK 250 - eigenlijk met dezelfde motor maar ditmaal 204pk sterk, alleen in combineerbaar met de automaat en goed voor 6,2l/100km verbruik, 6,6 seconden sprinttijd en 243km/u als top. Bovenaan het gamma prijkt (in afwachting van een nieuwe AMG) de SLK 350 met een V6 met 306pk. Eveneens altijd met een automaat, met 7,1l/100km gemiddeld verbruik maar wel 250km/u en 5,6 seconden snel.

Zoals verwacht komt er nu ook een diesel. Die zal SLK 250CDI heten en aangedreven worden door de 2,1l grote biturbo. Exacte gegevens wil Mercedes daarover nog niet kwijt, gezien hij pas later in het aanbod wordt opgenomen.