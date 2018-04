Gelekt: de nieuwe Mercedes SLK

Door: BV

Afgelopen week lekten de patentbeelden van de vijfdeurs Chevrolet Cruze nog uit, en nu vraagt de procedure alweer een nieuw slachtoffer. Dit zijn de beelden die Mercedes indiende om het design van z'n nieuwe SLK voor namaak te behoeden.

De SLK wordt in de loop van dit jaar geïntroduceerd. De première van het model geschiedt ten vroegste over enkele weken op het Salon van Detroit, en ten laatste in maart op de show in Genève.

De formule blijft ongewijzigd, en als we op de afmetingen en proporties van deze nieuweling afgaan, dan vermoeden we dat Mercedes ook de structuur - bodemplaat en ophanging - recycleert. De vier- en zescilindermotoren worden wel allemaal grondig onder handen genomen. Voor meer pit uiteraard, maar ook voor een gemiddelde verbruiksdaling van ten minste 15%. En als de geruchtenmolen weet waar hij om maalt, dan krijgen we voor het eerst de keuze uit een dieselmotor. Ook AMG mag het nieuwe model onder handen nemen, al is het daarvoor nog wat langer geduld oefenen. Of die z'n dikke achtcilindermotor behoudt, is nog koffiedik kijken. Met het oog op een lagere CO2-uitstoot is het niet uitgesloten dat Mercedes AMG opteert voor een geblazen zescilinder.

De SLK blijft herkenbaar, als worden z'n lijnen weerom wat assertiever. We zien alvast de introductie van LEDs voor de dagrijlichten vooraan en de achterlichtunits. Het metalen klapdak blijft, maar zal optioneel voorzien kunnen worden van glazen panelen waarvan de doorzichtigheid aanpasbaar is. Dat laatste is het enige detail dat Mercedes eerder al wereldkundig maakte.