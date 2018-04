Daihatsu begin 2013 weg uit Europa

Door: BV

Eind januari 2013 trekt Daihatsu weg uit Europa. Het merk verkoopt op het Oude Continent jaarlijks niet eens 20.000 wagens meer. Dat aantal is onvoldoende voor de Japanse directie om een Europees verkoopapparaat en dealernet te kunnen onderhouden. Zowel de Europese als de Belgische invoer zijn op dit ogenblik in handen van Daihatsu. Zij worden opgedoekt.

Of Daihatsu voor Europese of landelijke distributie uitkijkt naar een onafhankelijke distributeur of de optie zelfs overweegt, wou vandaag bij Daihatsu niemand kwijt. De Daihatsu-dealers lijken verplicht bij andere merken aan te kloppen, als ze hun activiteiten willen verderzetten.