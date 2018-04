89ste Salon van Brussel sterk gestart

Door: BV

Organisator Febiac is in z'n nopjes met de aandacht voor de 89ste editie van het Autosalon van Brussel. Deze editie legt, zoals steeds tijdens oneven jaren, de nadruk op bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen. Bij de vorige editie in 2009 werden de eerste drie salondagen 93.652 bezoekers geregistreerd. Ditmaal komt de teller op 109.018, een verbetering van ruim 16%.

Tijdens de VIP-avond waren er al 21.000 bezoekers, op zaterdag kwamen bijna 36.500 mensen naar het Salon en op zondag waren dat er meer dan 51.000.