BMW 1 M Coupé nu al uitverkocht

Door: BV

Wie van plan was zich in 2011 op de 340pk en 500Nm sterke BMW 1 M Coupé te trakteren, is eraan voor de moeite. De auto is pas vanaf vrijdag in het land, maar de raket in zakformaat (de 1 M Coupé haalt 100km/u in 4,9 seconden - 200km/u neemt 17 tellen in beslag) was zelfs toen al volledig uitverkocht.

De Belgische invoerder kreeg voor 2011 45 stuks toegewezen. Die zijn allemaal de deur uit, nog voor BMW de kans had om een officiële prijs voor de nieuwste M-creatie bekend te maken. De gegadigden moeten elk ruim € 51.000 uittrekken om de 1 M Coupé dit jaar op hun oprit te kunnen parkeren.