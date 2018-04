Fiat 500 Matt Black alleen via het web

Door: BV

Fiat bouwt een speciale mat zwarte editie van de 500 (met de originele benaming Fiat 500 Matt Black), die enkel via het web te bestellen zal zijn.

Op de aparte koetswerktint na, beschikt de uitgave over bijpassende 16-duims-velgen, sierelementen in glanzend chroom en een zwarte boordplank. De zetels zijn bekleed in rood leder. Onder de kap zit de 900cc TwinAir benzinemotor die 85pk opwekt en slechts 95gr/km CO2 uitstoot. Je krijgt dus van de overheid nog 15% reductie op de aankoopprijs.

Fiat zal slechts 19 stuks van het model bouwen. Hem ontdekken kan op www.500mattblack.be.