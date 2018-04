Dit is de Saab 9-5 Estate

Door: BV

Op het Autosalon van Genève, over goed anderhalve maand, lanceert Saab de break-versie van de nieuwe 9-5. Vandaag hebben de Zweden de eerste officiële informatie daarover bekendgemaakt.

De functionele variant blijft trouw aan de vormtaal van de 9-5. In het verlengde, aflopende dak zijn twee subtiele zilverkleurige dakrails ingewerkt. Aan de achterzijde eindigt het paneel in een subtiele vleugel die een zwevende indruk nalaat. Eronder zit een achterruit die door deskundig gecamoufleerde D-stijlen één geheel lijkt te vormen met de extra zijruiten op de flanken.

De kofferklep is elektrisch bedienbaar en kan geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld voor opening in lage ruimtes. Ze openen onthult een laadhoogte van amper 64cm en een laadruimte die met neerklapte achterbank kan oplopen tot 1.600l volume en 1,96m lengte. En ook met de achterste zitplaatsen in gebruik rest er nog 527l laadcapaciteit.

Om ervoor te zorgen dat de laadruimte maximaal benut kan worden, voorziet Saab vier bevestigingsogen, is er een 12V-aansluiting en kan je optioneel voor een U-vormige rail kiezen. Daarop past een telescopisch mechanisme waarmee je de koffervloer kan indelen. Als de 9-5 Estate is uitgerust met een klein reservewiel, is er onder de koffervloer nog een extra opbergruimte met een hoogte van 6,5cm.

Het motorenpalet wordt gewoon overgenomen van de 9-5 Sedan. Dat omvat nog steeds uitsluitend turbomotoren (benzine en diesel), en Saabs XWD vierwielaandrijving met elektronisch sperdifferentieel op de achteras wordt eveneens leverbaar.