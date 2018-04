15.000 bezoekers voor Dream Cars for Wishes

Door: BV

In de marge van het Autosalon van Brussel, werden op 22 en 23 januari 50 droomwagens tentoongesteld. Dat gebeurde in Paleis 11 van de Heizel, waar nauwelijks 48 uur voor de start van Dream Cars for Wishes nog het Salon Truck & Transport werd afgesloten.

De salonbezoekers konden voor zich voor € 7 extra vergapen aan de bolides op het evenement. De opbrengst komt ten goede van de Make-A-Wish Foundation, die dromen van zieke kinderen vervult. Tijdens een exclusieve gala-avond op vrijdag ontving het initiatief zo'n 1.400 gasten. Tijdens de twee dagen dat de tentoonstelling open was voor het publiek kwamen daar nog eens 15.000 bezoekers bij.