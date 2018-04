Elektrische Mazdas vanaf 2012

Door: BV

Volgend jaar biedt Mazda in thuisland Japan een elektrische Mazda 2 aan. De auto wordt in eerste instantie in beperkte oplage gebouwd en hoofdzakelijk aangeboden aan bedrijven en overheidsinstanties. Mazda opteert voor een leasingformule en verkoopt te auto's niet. Het is een vervolg van een programma dat al in 2009 werd opgestart.

De elektrische Mazda's zullen gebruik maken van de door Mazda uitgedachte Skyactiv-technologie. Die omvat een hoop verbeteringen aan de conventionele verbrandingsmotoren (hier niet van toepassing), het onderstel en de transmissie. De Japanners mikken daardoor voor hun 2 op stroom voor een rijbereik tot 200km.