Lamborghini Aventador krijgt F1-stijl ophanging

Door: BV

Over een dikke maand presenteert Lamborghini de opvolger van de nu al legendarische Murciélago. Die heet naar alle waarschijnlijkheid Aventador. Officiële beelden zijn er nog niet, maar een beeld van het gecamoufleerde prototype verzeilde eerder wel al op het web.

Na details over de fonkelnieuwe 700pk sterke V12, lossen de Italianen nu details over het onderstel. En de Aventador mag zich alvast verlekkeren op een ophanging in Formule 1-stijl, met een horizontale veer/dempercombinatie. Lamborghini beweert dat het voor het eerst dat die opstelling gebruikt wordt voor een in serie geproduceerde auto, maar er zijn alvast enkele nicheconstructeurs die van die opstelling gebruiken. Geen daarvan haalt evenwel het productievolume van Lamborghini.

De werking van de dubbele wishbones (en bijgevolg de wielgeleiding) wordt in deze structuur losgekoppeld van de demping en veerwerking die ook nog eens ongevoelig wordt voor de zwaartekracht. Een accuratere controle en betere feedback zijn het gevolg. Lamborghini zegt dat het daardoor de veren zelfs wat zachter kan maken dan voorheen, wat natuurlijk positief is voor het comfort. Op de voortrein worden de schokdempers voorzien van een hydraulische hoogteregeling. De bodemvrijheid vooraan kan 4cm toenemen om eenvoudiger kleine hindernissen te kunnen nemen.

De remmen zijn van het carbon-keramische type. Vooraan hebben ze een diameter van 40cm en worden ze door zes zuigers bediend. Achteraan zijn ze 38cm groot en hebben de remzadels 4 zuigers. Op de voortrein hebben de wielen een diameter van 19 duim en een 255/35-band. Achteraan is dat 20" en 335/30. De handrem wordt voortaan elektrisch bediend. Van een elektrische stuurbekrachtiging ziet Lambo af: met het oog op een uitstekend stuurgevoel blijft die eenheid zuiver hydraulisch bekrachtigd.