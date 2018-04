Volkswagen XL1 Concept verbruikt 0,9l/100km

Door: BV

Volkswagen toonde hem voor het eerst als studie op het Autosalon van Qatar (een oliestaat, dus dat is zowat het hol van de leeuw) als evolutie van de VW 1-Liter uit 2002 en de 1L uit 2009. Vandaar ook dat de tweezitter bekend oogt. Nochtans heeft VW zo goed als niets overgenomen van de voorgangers. Met een lengte van 3,88m is deze uitvoering amper 7cm langer dan de voorganger. Maar hij is ook 1,66m breed - een toename van liefst 45cm. Dat heeft belangrijke gevolgen voor het interieur. De vorige edities boden weliswaar plaats aan twee inzittenden, maar in een tandempositie. Bij de XL1 moeten die niet meer achter elkaar zitten, maar kunnen ze gewoon naast mekaar plaatsnemen.

Elke evolutie van het studiemodel wordt zwaarder dan z'n voorganger. De 1-Liter zette amper 290kg op de weegschaal. De 1L woog 380kg. En deze XL1 weegt 795kg. En toch is hij zuiniger én presteert hij beter dan z'n voorgangers. Een deel van het gewicht ging op aan het meer conventioneel ogende koetswerk en het interieur waarin alle normale functionele elementen aanwezig zijn. Maar het overgrote stuk van de gewichtstoename is te wijten aan het toevoegen van een accu en elektromotor. De elektrische aandrijflijn levert 27pk en 100Nm trekkracht. Opladen kan aan het stopcontact en geeft je een autonomie van 50km.

Daarna komt de tweecilinder dieselmotor tot leven. Die levert 48pk en 120Nm. Een flinke verbetering ten opzichte van de eenheid uit 2009 die uit een identiek slagvolume van 800cc nog slechts 39pk en 100Nm wist te onttrekken. Beide motoren zijn gepaard aan een DSG-automaat met zeven versnellingen. Door het vermogen te combineren presteert de XL1 beter dan voorheen, niettegenstaande het meergewicht. Naar 100km/u versnellen kan in 12,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 160km/u.

Omdat de XL1 de eerste 50km z'n batterij leegrijdt, blijft het brandstofverbruik absurd laag. Met slechts 0,9l geraak je 100km ver. Dat komt overeen met een CO2 uitstoot van 21gr/km. Met een volle tank van 10l diesel kan je volgens VW 499 kilometer afleggen. Een keerzijde: het model wordt bij Karmann in eerste instantie slechts 49 keer gekloond. Ontdek hem in de bijhorende fotospecial.