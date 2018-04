Mercedes maakt haast met hybride C, E, S

Door: BV

Mercedes heeft de versnelde ontwikkeling van hybridemodellen de hoogste prioriteit gegeven. Het merk geeft momenteel de helft van z'n € 4 miljard grote ontwikkelingsbudget uit aan het onderzoek naar alternatieve vormen van aandrijving.

Als het merk met de Ster doorzet, dan krijgen we ten laatste in 2013 hybride versies van de C, E en S-Klasse. Die laatste bestaat reeds als milde hybride (de elektromotor kan de auto niet alleen voortbewegen), maar hoort nu te komen als volwaardige hybride. Elk van bovenstaande modelreeksen zal aan het stopcontact opgeladen kunnen worden en een beperkt aantal kilometers kunnen afleggen zonder tussenkomst van de verbrandingsmotor.