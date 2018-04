In detail: Pagani Huayra

Door: BV

Na de gelekte informatie eerder deze maand heeft Pagani nu z'n nieuwe creatie - Huayra - officieel op de wereld losgelaten. De supersportwagen draagt de naam van de God van de wind, Aymara Huayra Tata, uit de Andes.

De opvolger van de Zonda meet 4,60m in lengte, is amper 1,17m hoog en tegelijk 2,03m breed. Het model is al vijf jaar in ontwikkeling en Pagani heeft het nieuwe design gekozen uit 8 op schaal uitgevoerde ontwerpen. De inspiratie is, nogal voorspelbaar, afkomstig uit de natuur. Vooruitgang is er in de vorm van bi-Xenon koplampen en LED-dagrijlichten die in de luchthapper vooraan zijn ingewerkt. Achteraan blijven de vier hoog gepositioneerde uitlaatpijpen (het meest zichtbare stuk van een amper 10kg zware uitlaatlijn) het meest herkenbare Pagani-handelsmerk.

1.350kg

De structuur uit één stuk is nieuw en gebouwd uit carbon-titanium. De vleugeldeuren maken het voornaamste deel van het dak uit en moeten een relatief makkelijke toegang voorzien ondanks de beperkte hoogte. De benzinetank zit net achter de inzittenden. Centraal in het chassis, waardoor verschillen in tankinhoud geen verschil in weggedrag opleveren en uitstekend beschermd. Hetzelfde geldt voor de inzittenden die niet alleen een ultrastijve veiligheidskooi hebben. Pagani heeft het gepresteerd van kreukelzones in te bouwen. Tijdens het ganse proces zocht Pagani naar manieren om het gewicht te reduceren. Eén voorbeeld daarvan zijn de leidingen van de verwarming en airconditioning. Die luchtstromen worden door de holle balken van de monocoque geleid, waardoor extra buizen overbodig werden. Het effect van een doorgedreven aandacht voor gewicht is alvast spectaculair. De Pagani Huayra weegt amper 1.350kg. Dat is zoveel als een Peugeot 207 diesel. Op de vooras rust 44% van die massa, 56% is voor de aangedreven achtertrein.

Mercedes AMG

Centraal achter de inzittenden (en gedeeltelijk boven de benzinetank) ligt een door Mercedes AMG speciaal ontwikkelde 12-cilinder biturbomotor. Die heeft 5.980cc inhoud en heeft een krachtreserve van meer dan 700pk en 1.000Nm. Pagani paart die aan een fonkelnieuwe zevenbak met dubbele koppeling. Een droge koppeling weliswaar, want een conventioneel systeem met een natte koppeling zou het gewicht te veel de hoogte in jagen. Nu weegt de ganse transmissie 96kg. De ophanging is geheel elektronisch gestuurd voor een optimale demping in alle omstandigheden. Pagani legt er de nadruk op dat de Zonda-opvolger dankzij een gestuurde demping, specifieke motormapping en besturing ook probleemloos rustig te rijden valt. De Pirelli P Zero-banden hebben aan dat laatste alvast weinig - zij moeten opgewassen zijn tegen een topsnelheid van meer dan 370km/u en een zijdelingse acceleratie van liefst 1,5G. Dat is overigens de enige indicatie die Pagani op dit ogenblik geeft over het prestatiepotentieel.

Het koetswerk

Het koetswerk van de Huayra is voorzien van vier zichtbare en een hele reeks onzichtbare flappen en kleppen. In functie van het rijgedrag zal de Huayra z'n vorm aanpassen. Een rekeneenheid verwerkt alle informatie en beslist welke kleppen en vleugels worden geactiveerd. Bij het remmen wordt bijvoorbeeld meer neerwaartse druk gegenereerd en worden kleppen in het luchtkanaal naar de remschijven geopend om de koeling ervan te optimaliseren. In bochten neemt de weerstand aan de binnenzijde van de bocht toe om een passief meestuur-effect te creëren.

De binnenkant

Het interieur is ontwikkeld om de inzittenden te verrassen. De Italianen zeggen dat de vorm, de aankleding en zelfs de geur er een unieke atmosfeer scheppen. En het lijkt er sterk op dat Pagani een pagina uit het boek van Spyker heeft geleend, want hoewel minder drastisch dan bij de Nederlandse sportwagenbouwer, is het duidelijk dat nu ook de Italianen hebben gekozen voor dramatisch vormgegeven interieurelementen. De inspiratie, aldus Pagani, voor het instrumentarium is afkomstig van de meest gesofisticeerde Zwitserse horloges, terwijl voor de knoppen om in één stuk aluminium vervaardigde middenconsole, dan weer moeten lijken op de toetsen van een klarinet. Het centrale aanraakgevoelige scherm groepeert alle infotainment en navigatiefuncties en zo omzeilt Pagani de noodzaak om het interieur vol te proppen met knopjes.