Pagani Huayra is niet te houden

Door: BV

Pagani heeft van de opvolger van de Zonda alleen nog maar enkele teasers vrijgegeven. In excentrieke Italiaanse merk wil de naam van z'n nieuweling niet eens bevestigen, maar omdat het "Huayra" registreerde, is daarover niet al te veel twijfel. En in een loslippige bui wist het ook al te vertellen dat het een door Mercedes AMG speciaal voor Pagani gebouwde V12 in het chassis van de nieuweling zou lepelen. Vermoedelijk zo'n 730pk sterk - kwestie van in minder dan 3 tellen naar 100km/u te kunnen accelereren.

Nu weten we ook hoe de Huayra eruit zal zien, met dank aan een Braziliaans autotijdschrift. Dat ligt nog niet in de winkel, maar het is al gefotografeerd toen het vers van de pers kwam. En daarom zijn een vroeger dan gepland afbeelding van de Huayra op het net verzeild geraakt (fotospecial). Daar komt ook nog eens een persbeeld van de achterzijde van de Huayra bovenop (hierboven). De première van het model volgt op het Autosalon van Genève, maar officiële informatie zal u niet lang meer op zich laten wachten. Aan de Huayra komt een prijskaartje van minstens € 1 miljoen te hangen.