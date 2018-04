Wansmaak: VW Touareg Gold Edition

Door: BV

VW heeft meer naar het Autosalon van Qatar gescheept dan de ultrazuinige XL1 Concept Car. Het stelt er ook twee speciale Touaregs voor. Dit witte exemplaar is de Touareg Gold Edition, en die heeft z'n naam niet gestolen.

De wijzigingen zijn esthetisch. Alle blinkende sierlijsten zijn vervangen door exemplaren die bekleed zijn met 24-karaats goud. Het gaat om de logo's, typeaanduiding, de grille, raamomlijsting, stootlijsten op de flanken en de dakrails. Aan de binnenzijde kon men zich evenmin inhouden. Er is specifieke houtinleg en het lederen zitmeubilair heeft sierstiknaden in diamantmotief. Maar omdat dat lang niet voldoende druk was zijn ook daar alle sierlijsten gehuld in een laag geel goud.

De Race Touareg 3 is in vergelijking bescheiden - hij heeft alleen gouden wielen en belettering. Het showmodel is gebaseerd op de raceversie die zopas de Dakar Rally op z'n naam schreef. Voor de aandrijving zorgt nog steeds een 2,5l grote TDI met een vermogen van 300pk. Maar voor de gelegenheid is het model aangekleed. Hij lijkt zo de straat op te kunnen. Zelfs in het interieur valt te leven. Dat is uitgedost als was het de cabine van een stealthvliegtuig.