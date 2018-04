Noble M600 eindelijk klaar

Door: BV

Eigenlijk werd de Noble M600 al in 2009 aangekondigd. Maar sinds die tijd heeft nog geen enkel productie-exemplaar de fabriek verlaten. Daarin moet nu verandering komen, want dit is de echte definitieve productieversie van de Noble M600. De eerste klanten vinden hem al in april op hun oprit.

Er zijn toch weer enkele detailwijzigingen ten opzichte van de laatste M600 die we te zien kregen. Er wordt iets intensiever van koolstofvezel gebruik gemaakt. Onder meer voor de omlijsting van de glazen motorafdekking en sierlijsten in het interieur. Dat betekent niet dat Noble z'n gewichtsdoelstelling haalt - de M600 weegt 1.200kg en dat is 20% meer dan eerst begroot.

Niet dat je met een 4,4l V8 biturbo op je honger blijft zitten. De krachtigste versie levert 660pk en daarmee rep je je in 3 seconden naar 100km/u. En je haalt er gegarandeerd 360km/u mee. De prijs bedraagt ruwweg zo'n € 200.000.