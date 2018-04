Officieel: vernieuwde Mercedes C63 AMG

Door: BV

Na de facelift van de C-Klasse volgt onherroepelijk de opgefriste versie van de AMG-afdeling. Die hadden we eerder al eens gezien, maar nu is alle informatie officieel.

Aan de binnenzijde ondergaat de AMG dezelfde wijzigingen inzake materiaalkeuze en aankleding, al kiest AMG natuurlijk wel resoluut voor sportzetels en een dynamische aankleding waarin zwarttinten en aluminium de boventoon voeren. Aan de buitenzijde noteren we een aangepaste in aluminium uitgevoerde motorkap, LED-dagrijlichten, hertekende lichtunits, een aangepaste grille, hertekende bumperschilden en nieuwe velgen.



De 6,2l V8 onder de kap is gewoon gebleven. Voortaan wordt die gekoppeld aan een 7-trapsautomaat. Dat alleen is voldoende om het verbruik te reduceren met zo'n 10%. De vierdeurs verbruikt nu nog 12l/100km, de functionele break slurpt elke 100km 3 deciliter extra binnen.

Omdat het Performance-pakket nog altijd op de optielijst prijkt, kan je de C63 AMG nog steeds bestellen met twee vermogensvarianten. De eerste levert 457pk, de tweede 487pk. De sedan haalt 100km/u in 4,5 tellen en in 4,4 tellen met het Performance-pakket. De Estate is telkens 1 tiende langzamer. De topsnelheid is steeds elektronisch begrensd op 250km/u.