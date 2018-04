Dagrijlichten verplicht vanaf 7 februari

Door: BV

Volgende week gaat een nieuwe Europese richtlijn in die bepaalt dat alle nieuwe automodellen uitgerust moeten zijn met dagrijlichten. Het gaat om extra verlichting die de zichtbaarheid overdag verhoogt. De richtlijn stipuleert dat die extra verlichting vooraan het voertuig een minimale lichtintensiteit moet hebben, ze automatisch ingeschakeld wordt zodra het voertuig in gebruik is en dat ze niet kan uitgeschakeld worden. Er wordt aangenomen dat de verhoogde zichtbaarheid zal zorgen voor een daling van het aantal ongelukken.

De Europese maatregel geldt enkel voor nieuwe modellen die na 7 februari hun marktintroductie beleven. Modellen die reeds bestaan moeten pas tegen 7 augustus 2012 aangepast worden. Vanaf dan moet elke nieuwe auto en lichte bestelwagen voorzien zijn van dagrijlichten. En voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat de Belgische overheid het rijden met licht verplicht. Via woordvoerder Jan Pauwels laat het kabinet van Federaal Minister van Mobiliteit Schouppe weten dat het gekozen heeft voor een "zachte introductie", dus zonder het gebruik van verlichting overdag te verplichten.

In tegenstelling tot sommige andere maatregelen (waaronder een absurde over het formaat van de buitenspiegels), heeft deze nauwelijks invloed op de gebruikskost. De meeste constructeurs opteren voor LED-lichten met een lange levensduur en een zeer laag stroomverbruik.