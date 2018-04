Coyote radarverklikker is Product van het Jaar

Door: BV

Het concept "Product van het Jaar" bestaat sinds 1987 in Frankrijk, het werd erna gradueel in andere landen ingevoerd en wordt ook in ons land geselecteerd sinds 2005. Het was tot nu toe alleen voorbehouden voor courante en/of grote verbruiksgoederen, maar daar zijn nu de categorieën "Home" en "Auto" bijgekomen. In deze laatste categorie is het de Mini Coyote V2 radarverklikker die met de prijs gaat lopen.

De legale radarverklikker (die al door meer dan 120.000 Belgen gebruikt wordt) wint dankzij de resultaten van een tevredenheidsonderzoek bij een representatief panel van 2.000 mensen