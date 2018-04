Facelift VW Tiguan gelekt

Door: BV

Eerder vandaag publiceerde Volkswagen op z'n Duitse website een eerste foto van een opgefriste Tiguan. Te vroeg - officiële informatie is nog niet vrijgegeven, en het beeld is inmiddels ook weer verdwenen. De facelift is één van de kleinere nieuwigheden die Volkswagen zal voorstellen op het Autosalon van Genève 2011, dat begin volgende maand de deuren opent.

Over technische wijzigingen is nog niets bekend. De visuele aanpassingen omvatten in elk geval nieuwe bumperschilden, aangepaste koplampen (met geïntegreerde LED-dagrijlichten) en lichtmetalen velgen die voorheen niet leverbaar waren. De Tiguan zoekt met de aanpassingen aansluiting bij de nieuwe Touareg. De foto toont duidelijk het onderscheid tussen de standaard Tiguan (rechts) en de versie die is uitgerust met een terreinpakket (links). Die laatste krijgt onder meer een stoerdere bumper en heeft recht op een geïntegreerde beschermplaat.