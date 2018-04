Meer over de VW Tiguan Facelift

Door: BV

Gisteren dropte Volkswagen per ongeluk een foto van de facelift voor de Tiguan op z'n eigen site. Een foutje, waarop de constructeur besliste om meer beelden publiek te maken. Daarop kunnen we zien dat de uiterlijke aanpassingen zich beperken tot een aangepaste grille, lichtunits met LED-dagrijlichten, andere bumperschilden en even subtiele wijzigingen voor de Tiguan die voorzien zullen zijn van het off-road-pakket.

Beelden van de binnenzijde zijn er nu ook. En terwijl we daar een ander stuurwiel en aangepaste bekleding aantreffen, blijft al de rest er bij het oude. Verwachten even subtiele onderhuidse aanpassingen (onder meer om weer enkele grammetjes CO2-uitstoot te winnen), maar daarover hebben de Duitsers nog geen details prijsgegeven. Lang zullen we evenwel niet meer moeten wachten; de opgefriste Tiguan debuteert op het Autosalon van Genève.