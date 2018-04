SsangYong SUT1 Concept

Door: BV

Door problemen bij het moederhuis was SsangYong de afgelopen twee jaar niet aanwezig op het Autosalon van Genève. Maar daar komt nu weer verandering in. Het Koreaanse merk toont er een concept car die je als een voorbode kan zien voor de opvolger van de Actyon Sports. De SUT1 is 4,98m lang, 1,91m breed en 1,75m hoog - afmetingen die vergelijkbaar zijn met die van de huidige pickup. De wielbasis bedraagt een riante 3,06m.

De vormgeving is meer eigentijds en grote stijlwijzigingen verwachten we dan ook niet meer voor het model in productie gaat. Ook de aandrijving is rijp voor homologatie. De 2-liter die ook de nieuwe Korando aandrijft, tekent present. Hier met een maximumvermogen van 155pk en 360Nm trekkacht.

Ssang Yong vertelt er in één adem bij dat de SUT1 vanaf het voorjaar van 2012 leverbaar wordt in Europa met naar keuze een automatische of hanbediende zesversnelllingsbak en met achter- of vierwielaandrijving.