Cadillac CTS-V Break debuteert dit najaar

Door: BV

We kennen de compacte Cadillac CTS met z'n enorme 6,2l grote V8 benzinemotor met supercharger al. De eenheid maakt al het mooie weer in de vierdeurs CTS. Op het Autosalon van Genève zal Cadillac nu ook de break (Sport Wagon in marketingjargon) voorstellen. Die voedt nog steeds 564pk aan de achterwielen en schakelt daar naar keuze een handgeschakelde, dan wel automatische zesbak voor in.

De prestaties zijn op enkele digits na de komma na vergelijkbaar met die van de sedan of coupé. De aanpassingen zijn eveneens identiek - er is een gestuurde demping, de remmen zijn van Brembo en de banden van Michelin, gemonteerd op 19" gesmede aluminium wielen. De CTS-V Sport Wagon wordt leverbaar in het najaar.