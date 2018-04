Crevits: winterplan werkt

Door: BV

Hilde Crevits, die in Vlaanderen de verantwoordelijkheid voor Mobiliteit en Openbare Werken draagt, kijkt nu al tevreden terug op de werking van haar nieuwe winterplan.

Op de Vlaamse wegen is reeds een recordhoeveelheid van 51.000 ton zout gestrooid. De actuele voorraad bedraagt nog 25.000 ton en ook de plaatselijke overheden plaatsen nog een bestelling van 13.000 ton.

Hoewel de weersomstandigheden afgelopen maand als "uitzonderlijk" worden bestempeld, wil Crevits volgend jaar de basisvoorraad strooizout uitbreiden naar 45.000 ton. "Kwestie van beter voorbereid te zijn" op een strenge winter.

Crevits oordeelt zelf dat haar winterplan uitstekend functioneert. Maar er is nog ruimte voor verbetering. De voorraad strooizout was al problematisch na 2 sneeuwdagen. De ruimdiensten slaagden er zelden of nooit in om de autosnelwegen geheel bereidbaar te maken. Ongeveer drie sneeuwvlokken zijn voldoende om heel het openbaar vervoer in de war te sturen (de Lijn rijdt dan doodleuk niet uit, en de NMBS beslist eenzijdig om z'n reizigers niet meer de wettelijk verplichte vergoeding voor vertragingen uit te betalen). En het Belgische wegennet dat nog niet hersteld was van afgelopen jaar, is op sommige plaatsen zo slecht dat de Regie der Wegen zelf toegeeft dat het de veiligheid in gevaar kan brengen.