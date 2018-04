Renault Dezir is vlot groentje

Door: BV

De Nederlandse ontwerper Laurens Van den Acker is nu iets meer dan een jaar aan het werk als hoofddesigner bij Renault en het Dezir studiemodel, dat debuteert op het Salon van Parijs, is z'n eerste wapenfeit. Van den Acker was eerder al bij Mazda verantwoordelijk voor het op natuurlijke vormen en patronen geïnspireerde "Nagare"-design, en tekent nu de lijn voor toekomstige Renaults uit. De Dezir gaat nooit in productie, maar je zal elementen uit deze tweezitter terugvinden in nieuwe productiemodellen. Het zal overigens niet bij dit ene proefballonnetje blijven; Renault wil het komende jaar meer concept cars voorstellen.

De Dezir wordt (uiteraard) aangedreven door een elektromotor. Die is net als in de Renault Fluence Z.E. 150pk en 226Nm sterk. Maar omdat Renault uit z'n dak gegaan is met gewichtsbesparende, dure, materialen als kevlar zet de 4,23m lange, 1,97m brede en 1,16m hoge elektro-sportieveling slechts 830kg op de weegschaal. Lithium-ion batterijen motiveren de achterwielen tot een sprinttijd van amper 5 seconden. Vanuit stilstand naar 50km/u kan zelfs in 2 seconden. De autonomie van de batterijen bedraagt 160km.