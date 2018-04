Lamborghini Aventador met carbon veiligheidscel

Door: BV

Lamborghini blijft informatie druppelen over de Aventador (neen, de naam is nog steeds niet officieel) die in Genève debuteert. We hebben de nieuwe V12 en de ophanging eerder al uitgebreid besproken. Ditmaal schijnt het licht op de structuur van de supersportwagen. Helemaal in koolstofvezel, zo blijkt, wat meteen duidelijk maakt waarom de Italianen op het Autosalon van Parijs de Sesto Elemento voorstelden. Die was haast uitsluitend in dat exotische materiaal opgetrokken.

De Aventador maakt gebruik van een veiligheidscel in carbon. Die heeft een torsiestijfheid van een (bijzonder) indrukwekkende 35.000Nm per graad. Voor extra stevigheid en isolatie zijn de holle ruimten opgevuld met verschillende soorten schuim. Voor- en achteraan zijn aluminium componenten in de cel ingewerkt. Dat maakt het verlijmen met de subframes aan weerszijden eenvoudiger - die zijn immers in het lichte metaal. De ganse cel weegt amper 147,5kg. De ganse structuur van de twaalfcilinder zet amper 229,5kg op de weegschaal.