Toyota iQ voor het stopcontact

Door: BV

Neen, niet alleen hybrides, op de stand van Toyota in Genève. Er is ook plaats voor een elektrische iQ. Niet verwonderlijk - veel ruimte neemt die niet in. Wat ook behoorlijk compact is, is de batterij in deze Toyota EV. Die is zo compact dat het interieur van de productieversie helemaal behouden kon blijven. Toch passen er genoeg elektronen in om een autonomie van 105km mogelijk te maken. De Toyota EV is nu nog een prototype. Dit jaar wordt er nog mee getest. Volgend jaar kan je hem niet kopen, maar wel leasen.