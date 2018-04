Saab trekt de volgspots naar zich toe

Door: REDACTIE

Saab is vastberaden groots uit te pakken tijdens het Salon van Genève. Naast de al aangekondigde breakversie van de 9-5, die luistert naar de naam 9-5 SportCombi, brengt Saab een conceptcar mee die met grote zekerheid een voorbode is van de gloednieuwe 9-3. De nieuwe chief designer Jason Castriota moet hiermee in niet geringe mate bijdragen tot de wedergeboorte van het merk, dat dankzij het Nederlandse Spyker wordt beademd. Saab belooft naast een vernieuwend en markant design ook heel wat technologische vernieuwing voor de volgende 9-3 generatie.

In afwachting van de echt nieuwe 9-3 toont Saab ook nog een gefacelifte versie van de huidige generatie, die het minstens nog tot eind 2012 moet uitzingen.