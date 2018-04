Hondas nieuwe Civic is geen pottenbreker

Door: BV

Honda had al concepts van zowel de Coupé als de Sedan-versie van de nieuwe Civic getoond op het Autosalon van Detroit. En nu is het tijd voor de productieversies. Die zijn in het voetlicht gereden op het Autosalon van Chicago.

Hoewel het niet meteen duidelijk is, zijn deze versies compleet nieuw. Honda heeft voor de Amerikaanse markt evenwel duidelijk geopteerd voor een (zeer) behouden aanpak. Er is hoop dat de vijfdeursversie die vooral in Europa populair is, een minder slaapverwekkend lijnenspel zal dragen. De Coupé zal niet bij ons in de catalogus verschijnen, terwijl de we de sedan net als de huidige generatie wellicht alleen als hybride zullen begroeten.

De nieuwe Civic Hybrid heeft een 1,5l benzinemotor en elektromotor in combinatie met een CVT-automaat en wordt nu mede gevoed door een veel efficiëntere lithium-ion-accu. Daardoor daalt het verbruik gevoelig, maar concrete verbruikscijfers zijn er nog niet. Het gecombineerde vermogen bedraagt 112pk.