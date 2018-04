Autosalon van Detroit 2011: overzicht

Door: BV

Het Salon van Detroit opende de deuren op 10 januari en draait nu op volle toeren. Het nieuws hebben we de afgelopen weken uitgebreid gebracht. Ditmaal zetten we even alles samen in een overzicht.

- BMW 1 M Coupé

- BMW 6-Reeks Cabrio

- Buick Verano

- Chevrolet Aveo Sedan

- Chrysler 200

- Chrysler 300

- Fiat 500 by Mopar

- Ford C-MAX Energi

- Ford Vertrek Concept

- GMC Sierra Denali Concept

- Honda Civic Concepts

- Hyundai Curb

- Hyundai Veloster

- Kia KV7 Concept

- Mercedes C-Klasse facelift

- Mercedes SLS AMG E-Cell

- Mini Paceman Concept

- Porsche 918 RSR

- Toyota Prius V

- Toyota Prius C Concept

- Volkswagen Passat (US versie)