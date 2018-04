Lotus Elise 1.6 Club Racer verliest 24kg

Door: BV

Lotus preekt al decennia uit de lichtgewicht-bijbel en de nieuwste vrucht van die overtuiging is deze Elise 1.6 Club Racer. Die is 24kg lichter dan de versie waarop hij gebaseerd is, onder meer door nagenoeg alle geluidsisolatie te schrappen en een uit de motorsport afkomstige batterij te monteren die een pak minder weegt.

Naast de gewichtsbesparing is het ook de eerste Elise die geleverd wordt met een sport-instelling voor wat Lotus "Dynamic Performance Management" doopte. Eigenlijk is dat stabiliteitscontrole. Er is nu een instelling gekomen tussen aan en uit, die minder ervaren rijders in alle veiligheid de kans moet bieden om de grenzen af te tasten. Lotus' woorden, niet de onze.

De Elise Club Racer wordt leverbaar in zes kleuren, maar met één motor. Dat is de 134pk en 160Nm sterke 1.6l viercilinder. Dat klinkt bescheiden maar met een totaalgewicht van amper 876kg is het prestatiepotentieel niet te onderschatten. Het model wordt leverbaar vanaf € 34.450, wat er meteen de meest toegankelijke Elise van allemaal van maakt.