NPSP maakt duurzame body Odyssee

Door: REDACTIE

Of het nu over de Pegasus of de Odyssee van het CQS Group T Racing Team gaat, het is de Nederlandse firma NPSP die voor de body's de composiet levert. Het Nabasco-label staat voor de meest vooruitstrevende technologie en milieuvriendelijkheid. Composiet voor racewagens is vandaag de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld. Omwille van de stijfheid, het onwrikbare van o.a. carbon, komen Formule 1 coureurs wonderwel ongedeerd uit de zwaarste crashes. NPSP maakte ook de solarcar Nuna1. Daarbij werd evenwel niet Nabasco gebruikt maar wel koolstof- en aramidevezels en epoxy hars.

Op de jongste Brussels Motor Show pronkte Group T terecht met beide auto's. De Pegasus is een hybrideauto. Hij heeft dus zowel een verbrandings- als een elektrische motor. Hij werd derde in de experimentele klasse tijdens de "24 Uren van Francorchamps voor 2 PK's" in oktober 2009. Dat was een mijlpaal en daarna richtte het CQS Group T Racing Team van de Internationale Hogeschool van Leuven alle aandacht op de Odyssee. Die is puur elektrisch. De elektromotor onderscheidt zich van andere omdat het een reluctantiemotor is die als voornaamste eigenschap heeft met niet permanente magneten de ijzerkern te doen draaien.

Gevolg is dat daarmee de onafhankelijkheid groeit van de steeds zeldzamer en duurdere materialen, zoals o.a. het gebruik van permanente magneten. Principieel komen die over heel de aarde voor, maar soms lijkt het erop dat ze alleen in China massaal te grabbel liggen. De keuze van de reluctantiemotor is voor CQS Group T ook gebaseerd op het feit dat de motor een hoge vermogensdichtheid levert tegenover een relatieve lage kost.

De Odyssee weegt 900 kg. Dat is mee te danken aan de lichtbouw van de motorkap en de zijpanelen die in Nabasco-composiet zijn vervaardigd. Het ligt in de bedoeling vanaf dit jaar ook de deuren hiervan te vervaardigen. Iedere kilogram winst betekent meer autonomie voor de "Switched Reluctance Motor" (watergekoeld) met een piekvermogen van 30 kW die wordt gevoed door een LiFe P04 batterij die bestaat uit 112 cellen verdeeld over 8 modules. Dit pakket levert een spanning van 380 V, heeft een energie-inhoud van 16 kWh en weegt 190 kg. Het laat de motor toe een koppel van 150 Nm op te brengen en de wagen een topsnelheid van 150 km/h te geven.

Voor wie het mocht vergeten zijn dat deze Odyssee, net als de hybride Pegasus overigens, racewagens zijn die op basis van een 2 PK, 2CV of in de volksmond ook wel eens "een geit" genoemd. De revolutionaire 2CV werd in 1948 op het Autosalon van Parijs voor het eerste voorgesteld. Voor wie denkt dat de 2CV uit het dagelijks leven is verdwenen moet worden verteld dat alleen al bij CQS een planeet vol aan Citroën's worden gerestaureerd. Ze worden daar gereanimeerd, maar niet meer omgeturnd tot racewagens. Daar is CQS om redenen van uiteenlopende aard mee gestopt. Maar verder blijven er de honderden klanten die zich voor hun amusement aan één van de vele producten van André Citroën tegoed doen. CQS is het geesteskind van ex-jurist Dieter Pétré die met raad en daad het CQS Group T Racing Team van de Internationale Hogeschool van Leuven bijstaat.

Partner NPSP Composieten is daarin een belangrijke schakel. Hun product Nabasco is een composiet dat bestaat uit natuurlijke vezels zoals vlas, jutte, kokos, hennep en natuurlijke hars.NPSP is niet aan haar proefstuk toe. De solarcar Nuna1 en de Formula Zero Karts zijn ook uit hun technisch vernuft beroep gedaan. De opgesomde materialen zijn zeer milieuvriendelijke composieten, terwijl het eindproduct op een markttechnische manier toepassing vindt. Voorafgaand aan de productie van deze onderdelen werden mallen gefreesd bij Sirris, eveneens een partner van CQS Group T Maar dat is weer een verhaal apart.