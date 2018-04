Groep T staat met EV Odyssee voor nieuwe uitdagingen

Door: BV

Koen Huybrechts is de teamleider van de CQS Group T Racing Team. CQS is een bedrijf uit Tienen dat Citroën's 2V's "from scratch" naar racevoertuigen transformeert. Speciaal nog wel elektrische waarvoor een ware hype ontstaat. Raceklaar kost de "Odyssee" zoveel als een Tesla Roadster. Dat is € 117.000. Maar de dertig masterstudenten van de internationale hogeschool groep T in Leuven, weten dat ze ook goedkoper kunnen. Mits "back-to-basic" in accu's, controller en elektromotoren te gaan kan de prijs bijna worden gehalveerd tot net geen € 50.000.

Terwijl vorig jaar op 16 oktober 2010 met de hybride 2CV "Pegasus" werd deelgenomen aan de "24 Uren van Francorchamps" voor 2CV's en een derde plaats liet noteren in de experimentele klasse, is de oogappel van het CQS Group T Racing Team toch de kompleet elektrische "Odyssee" die nog tot zondagavond op het autosalon te zien is. Koen Huybrechts vertelt: "Het is een volledig elektrisch aangedreven geit die beschikt over een lithium-ijzerfosfaat accu en een innovatief geschakelde reluctantiemotor als hart van de aandrijving. Nooit eerder werd een racewagen met een dergelijke motor uitgerust."

"Het specifieke eraan is dat dit type motor geen gebruik maakt van magnetisch materiaal. Daardoor wordt de productie ervan onafhankelijk van de steeds zeldzamer wordende aardmetalen die men wel weervindt bij andere elektromotoren. Als kers op de taart heeft zowel de Pegasus als de Odyssee een racebody in biocomposiet. Die is 100% biologisch afbreekbaar. De hogeschool groep T in Leuven heeft met Koen Huybrechts één van die zeldzame witte raven in huis. Ook al zijn ze vermomd in vernuftige elektrische 2 PK's.

Koen Huybrechts is echter de eerste om alle teamleden in het succes te betrekken. "Zij zitten al sinds september 2009 aan het project te sleutelen en ik ben pas in 2010 ingestapt. Dat ik tijdens de 24 Uren van Francorchamps teammanager werd kwam door het simpele feit dat iemand het moest doen. Toch hebben alle dertig masterstudenten van de Hogeschool Groep T uit Leuven evenveel, zelfs meer, verdienste dan ik.