Saab 9-3 Independence Edition

Door: BV

Op 23 februari is het exact een jaar geleden dat Saab als bedrijf officieel op eigen benen kwam te staan. General Motors had het na een decennium totale controle en even veel verwaarlozing achtergelaten en het was het Nederlandse Spyker dat ze uiteindelijk ter hulp schoot. 366 dagen later is het in Trolhattan, waar het hoofdkantoor gevestigd is, tijd voor een feestje.

Daar wordt ook meteen een speciale "Independence Edition" van de 9-3 Cabrio voorgesteld. Gelakt in de kleur Sunset Orange, voorzien van een lederen interieur met contrasterende oranje stiknaden, rustend op specifieke 18-duims wielen en steeds aangedreven door een 220pk sterke 2-liter turbomotor worden ook daar 366 eenheden van gebouwd.

Saab gunt er ook meteen een eerste blik mee op de milde facelift die de 9-3 ontvangt, wat de gewijzigde voorbumper verklaart.