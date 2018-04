Dit wordt de nieuwe Audi A3

Door: BV

Audi presenteert op het Autosalon van Geneve de voorbode van wat de nieuwe A3 wordt. Officieel is het nog een studiemodel, maar wijzigingen zullen ten opzichte van de definitieve productieversie eerder bescheiden zijn.

De Audi A3 Concept is 4,44m lang, 1,84m breed en niet meer dan 1,39m hoog. Vooral de lage daklijn zorgt bij dit studiemodel voor een dynamische uitstraling. Opmerkelijk - de Duitsers kiezen ervoor om de nieuwe A3 eerst te laten zien in z'n vierdeursvorm. Die bestaat momenteel niet, maar eerder raakte al bekend dat die wel in het programma zou komen. Vooral op de Amerikaanse markt zou die de verkoop kunnen stimuleren.

Het showexemplaar heeft een vijfcilinder turbomotor van 408pk onder de kap. Vermogen dat via de vier wielen en een zeventraps-DSG-automaat op het asfalt wordt overgebracht.