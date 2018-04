Volvo wil V60 Plug-in-Hybrid in 2012 bij dealers

Door: REDACTIE

Volvo legt de laatste hand aan een break die in 2012 de showrooms moet sieren. Met wat fantasie kan men het drie verschillende auto's in één noemen. Wat wel waar is, is dat de bestuurder via een drukknop bepaalt in welke van de drie beschikbare modussen zal worden gereden.

Het drieledig karakter begint eigenlijk bij het compleet elektrisch rijden gedurende 50 km en daarbij is de uitstoot onbestaande. De elektrische motor van 51 kW (70 pk) is tussen de achterwielen ondergebracht en ontvangt zijn energie van een Li-Ion accu. Wordt die motor interactief geschakeld met de verder ontwikkelde vijfcilinder turbo verbrandingsmotor (op diesel) die de voorwielen aandrijft dan komt men tot indrukwekkende cijfers.

Er is dan een krachtige auto ontstaan met liefst 158 kW (215 pk) die nog eens een cadeau van 51 kW (70 pk) krijgt van de elektrische krachtbron...resulterend in een koppel van 440 Nm plus 200 Nm...! Goed voor een acceleratie vanuit stilstand tot 100 km/h in 6"9. Voor alle duidelijkheid: de hybride interactie tussen verbrandingsmotor vooraan en elektromotor achteraan geldt als de standaardmodus. De puur elektrische afstand van 50 km is bedoeld voor stadsverkeer. Uiteraard kan de prestigieuze V60 Plug-in-Hybrid thuis gedwee aan de stekker worden gelegd.