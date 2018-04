Volvo V60 Plug-in Hybrid is klaar

Door: BV

Volvo is zo goed als klaar met de hybrideversie van de V60. Die krijgt een 12kW sterke lithium-ion-batterij aan boord die zich aan het stopcontact laat opladen. Daarmee wordt een 70kW sterke elektromotor aangedreven. Die drijft alleen de achterwielen aan. Voor de voorwielen is een conventionele dieselmotor aan boord. Dat is een 2,4 die 215pk opwekt.

Met een volle batterijlading moet de V60 zo'n 50km ver raken. Daaraan zal de V60 Plug-in Hybrid zijn uitzonderlijke lage CO2-uitstoot danken. Die wordt volgens Volvo minder dan 50gr/km op de gemengde cyclus. Maar Volvo verplicht je niet om eerst de batterij leeg te rijden, je kan ook rijden als een conventionele hybride en zelfs uitsluitend de dieselmotor gebruiken. In elk geval moet je niet rauwen om een verlies aan prestaties - deze V60 kan naar 100km/u sprinten in 6,9 tellen.

Het model wordt voorgesteld op het Autosalon van Genève. Volgend jaar is het te koop.