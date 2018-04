Peugeot laat EX1 nogmaals opdraven met records op zak

Door: BV

Peugeot zet z'n aanwezigheid op het Autosalon van Genève extra in de verf door de EX1 nog eens te laten opdraven. Die was al op het Autosalon van Parijs te zien, maar ging inmiddels op recordjacht, zowel in Frankrijk als in China.

De elektrische tweezitter is opgetrokken om een lichtgewicht honingraatstructuur in carbon met geïntegreerde rolbeugels. Het vedergewicht wordt voortgestuwd door twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 340pk.

De zuivere stijl van de EX1 illustreert volgens de Fransen de nieuwe stijlrichting van Peugeot, met het zwevende radiatorrooster en atletische lijnen, zoals die begin vorig jaar ook al te zien waren op de SR1 Concept Car. De 90cm hoge en 1,77m brede koets, die bijna helemaal vrij is van overhangen, is sterk druppelvormig. Het achterste gedeelte zit daardoor strak om twee dicht bij elkaar geplaatste wielen. De architectuur maakt gebruik van een voortrein met dubbele driehoeken met afzonderlijk scharnierpunt. Achteraan zit een enkele as, verbonden met een centraal geplaatste, horizontale veer-schokdempercombinatie. Ze beschikt ook over een kantelinrichting die de flexibiliteit kan laten variëren.

Bestuurder en passagier nemen plaats in het interieur via omgekeerd openende deuren waarop de kuipzetels zijn bevestigd. Elke inzittende krijgt z'n eigen set wijzerplaten waarop de prestaties van de wagen worden vrijgegeven. Peugeot gebruikt een combinatie van warme metalen en geperforeerd leer om een futuristisch gevoel van welbehagen te scheppen. De besturing gebeurt met twee handgrepen. Die hint naar de luchtvaart of videogames.

Met een elektromotor van 125kW en 240Nm op elke as beschikt de EX1 over vierwielaandrijving en een groot prestatiepotentieel. Peugeot heeft er in het totaal dan ook al bijna 10 records voor elektrische auto's mee aan diggelen gereden, zowel op testparcours in Frankrijk als in China. Daaronder de kilometer vanuit stilstand in een puike 28,16 seconden. Maar het is de gewone acceleratietijd tot 100km/u die het meest boekdelen spreekt. Die haspelt de open tweezitter af in 3,49 tellen.