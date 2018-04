Subaru plaagt voor nieuwe sportauto

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Subaru niet alleen de Trezia voor in Europese première. Het merk werpt er ook meer licht op de nieuwe sportwagen die het samen met Toyota ontwikkelt. Die heeft een door Subaru gebouwde boxermotor aan boord en wordt op de achterwielen aangedreven. Wat Subaru toont in Genève heet voluit het Subaru Rear-Wheel Drive Sports Car Technology Concept. We gaan er daarom nog even van uit dat het niet om de productieversie van het model gaat.