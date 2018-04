Jaguar E-Type-hommage van Zweedse designer

Door: BV

Vijftig jaar geleden stelde Jaguar op het Autosalon van Genève (dat toen nog in juni werd gehouden) de Jaguar E-Type voor. Een verjaardag die Jaguar zelf niet ongemerkt wil laten voorbijgaan, maar die ook andere inspireert. Bo Zolland is een Zweedse designer die zichzelf de taak gaf om te onderzoeken hoe een moderne interpretatie van het designicoon eruit zou kunnen zien.

Het resultaat is "Growler E 2011 Concept" gedoopt. De lijnen van het origineel zijn duidelijk herkenbaar maar de hommage van de Zweed is een flink stuk groter. Er is zelfs sprake van zin voor realiteit, want de afmetingen en het koetswerk zijn zo vormgegeven dat ze zouden passen op het onderstel van de Jaguar XKR. Daarmee weten we ook meteen dat de Growler E 2011 een 5.0l V8 met compressor aan boord heeft.