Spyker verkoopt... Spyker

Door: BV

Spyker Cars N.V. is de Nederlandse holding die eigenaar is van Saab. Voor het de touwtjes bij de Zweedse constructeur in handen kreeg, produceerde het uitsluitend Spyker sportwagens. Nu heeft Spyker Cars aangekondigd de sportwagenbouwer van de hand te doen. Het wordt verkocht aan het Engelse CPP Global Holdings Limitid van de Russische miljardair Vladimir Antonov, die eerder ook al aandeelhouder van Spyker was. De overeenkomst omvat een aankoopsom van € 15 miljoen, plus nog eens € 17 miljoen over de komende zes jaar. Spyker Cars N.V., dat dan alleen nog Saab controleert, zal het geld gebruiken om z'n schulden te reduceren. De Nederlandse topman van Saab, Victor Muller, wil zich in de toekomst alleen op Saab toeleggen.