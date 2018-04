Nieuwe Toyota Yaris wordt ook weer sportief

Door: BV

Toyota introduceerde de nieuwe versie van de Yaris eind vorig jaar al in Japan, waar hij als Vitz voor het leven gaat. En op het Autosalon van Genève zullen de Japanners een nauwelijks gecamoufleerde versie van de toekomstige hybride productie-Yaris in het voetlicht rijden. En het blijft duidelijk niet alleen bij groene versies - er komen ook sportieve varianten van de compacte Toyota. Het bedrijf heeft immers het ontwerp van een sportief ogende Yaris geregistreerd bij het Europese patentbureau. En omdat dat zo lek is als een zeef (eerder deze week lekten zelfs nog beelden van VW-concepts van de hand van Giugiaro uit), kan u daar nu van meegenieten.

De opvolger van de Yaris TS krijgt een koetswerkkit met aangepaste bumperschilden en zijskirts naast de technische wijzigingen die vanzelfsprekend niet uit de beelden op te maken zijn. Je mag even wel uitgaan van meer vermogen, betere remmen en een opgewaardeerde ophanging.