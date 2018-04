VW Concepts door Giugiaro gelekt

Door: BV

Op het Autosalon van Genève trekt de VW-Group een groot blik nieuwigheden open. Daaronder zullen, verspreid over de verschillende merken, liefst 7 concept cars zijn. En voorlopig is alleen de Audi A3 reeds de revue gepasseerd, wat betekent dat er nog heel wat in de pijplijn zit.

Giugiaro presenteert van zijn kant nog eens twee studiemodellen waarop het VW-logo prijkt. Niet helemaal verwonderlijk, want in de loop van vorig jaar lijfde de Duitse groep de noodleidende firma Italdesign (van Giugiaro) in. VW maakt er geen geheim van dat het tegen 2018 de grootste autobouwer ter wereld wil zijn, en om die ambitie te realiseren heeft het nood aan meer ontwerpers en expertise. Dat acquisitie van Giugiaro/Italdesign paste in dat kader.

Beide studiemodellen zijn - nog maar eens - gelekt via het Europese patentbureau. Details of namen zijn er nog niet, maar de beelden maken alvast duidelijk dat het gaat om VW's die qua grote ruwweg inde Polo- en Golf-klasse vallen.