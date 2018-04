Maybach Coupé van Xenatec is in Genève maar...

Door: BV

>... hij is niet op het Autosalon . Koetswerkbouwer Xenatec stelt de op de vernieuwde Maybach 57 S gebaseerde Coupé voor in een speciaal daarvoor gebouwd paviljoen bij het "La Reserve"-hotel, vlak bij het meer van Genève. Daar zal deze speciaal door Xenatec-ontwerper Fredrik Burchhardt gespecifieerde bolide te zien zijn. In een twee verschillende matte grijstinten die net als bij de Maybach-limousines door een fijn grijs lijntje van elkaar gescheiden worden.

Aan de binnenzijde is gebruik gemaakt van buffelhuid in combinatie met donker nappa-leder (ook voor de dakbekleding) en vloerbekleding in Alcantara. Onder de kap zit de 6-liter V12 biturbomotor van de Maybach 57 S - nog steeds goed voor 612pk en 1.000Nm trekkracht.

Dat klinkt duur. En dat is het ook. Deze met de toestemming van Maybach gecreëerde 5,73m lange tweedeurs wisselt pas bij € 675.000 van eigenaar.