Nog niet officieel: Lamborghini Aventador

Door: BV

Op echt officiële foto's is het nog wachten tot na het weekend. Maar de Lamborghini Aventador is eerder deze week al uit het ei gebroken en nu zijn er weer meer beelden op het web beland. Met inbegrip van de eerste foto van het interieur van de Murciélago-opvolger.

Informatie hebben we natuurlijk wel al achter de kiezen. We hebben eerder al de structuur, ophanging en motor en prestaties toegelicht.

De Avantador is opgetrokken rond een veiligheidscel in koolstofvezel, voorzien van aluminium hulpchassis. De ophanging is gebaseerd op die in de Formule 1 (ook al heeft Lamborghini daar geen aanwezigheid) en heeft horizontaal opgestelde dempers en veren. De 6,5l grote twaalfcilinder is dan weer goed voor 700pk en 690Nm. Met 1.575kg op de weegschaal en vierwielaandrijving voor een optimale tractie en stabiliteit levert dat een topsnelheid van 350km/u en een acceleratietijd naar 100km/u van 2,9 seconden op.