Nieuwe De Tomaso heet nu SLS

Door: BV

Hij was eerder al voorgesteld als SLC (Sport Luxury Crossover), maar nu heet hij SLS (Sport Luxury Sedan). We hebben het over de eerste creatie van het uit de as herrezen De Tomaso. Het model wordt als concept car voorgesteld op het Autosalon van Genève. En daar zullen de Italianen dan ook de naam van de productieversie bekendmaken. Mercedes kan dus even wachten met het mobiliseren van de juridische afdeling over naamsverwarring met de Mercedes SLS. Inmiddels hebben we wel een hoop nieuwe plaatjes om naar te kijken.

De Tomaso belooft voor z'n luxe cross-over (die nogal wat weg heeft van de BMW 5 Gran Turismo) een 300pk sterke V6 en een V8 met 550 paarden aan de teugels. Een diesel komt later.

Op hetzelfde platform wil De Tomaso nog een tweede model bouwen. Van beide varianten samen horen jaarlijks zo'n 8.000 stuks uit de fabriek te rollen.