Renault R-Space: concept voor sportieve familie-auto

Door: BV

Renault beperkt zich op het Autosalon van Genève niet tot de Nissan Juke-achtige Captur. Het bedrijf stelt nog een tweede studiemodel voor; de R-Space. Dat is volgens de Fransen een sportieve gezinsauto. Hij meet 4,25m in de lengte, 1,85m in de breedte en 1,55m in de hoogte. Z'n silhouet is vloeiend, krachtig en sportief in een poging om ogenschijnlijk tegengestelde eigenschappen (bruikbaarheid en stijl) met elkaar te verzoenen.

Renault gebruikt in z'n studiemodel steeds zachtere kleuren. De DeZir was de eerste die de nieuwe vormtaal van Renault aankondigde en was uitgevoerd in passioneel rood. De Captur was oranje en deze R-Space is goudkleurig. Geloof het of niet, maar een zondags ontbijt stond model voor de kleurvoering, vandaar dat het interieur is aangekleed met elementen in melkwit, honinggoud en chocoladebruin. Je kan ze bewonderen door de dubbele deuren, zonder B-stijl.

De boordplank is op de bestuurder afgestemd, maar achteraan draait alles om de kinderen. Zevenentwintig elektromotoren bedienen er verschillende in de hoogte instelbare elementen waardoor de achterzijde kan evolueren van een volledig vlak oppervlak, over een conventionele zetel tot een ruimte met een tafel. Of zelfs een willekeurige vorm.

De R-Space wordt aangedreven door een amper 900cc grote driecilindermotor, gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Die is net zo krachtig als een conventionele 1,6l en levert 110pk en 160Nm. Een hoop emissiebeperkende maatregelen (waaronder een start/stop-systeem) beperken de uitstoot tot 95gr/km en het verbruik tot 3,7l/100km.