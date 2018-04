Speciale Citroën DS3, DS4, C6 in Genève

Door: BV

Citroën heeft ter gelegenheid van het Autosalon van Genève enkele van z'n bestaande modellen door een creatieve bril bekeken. De C3, DS4 en C6 staan er allemaal in een originele uitvoering te blinken.

De C3 met toevoeging Red Block is een gespierde uitvoering met een extraverte uitstraling. Het model is uitgevoerd in een mat-grijze lak, werd 15mm verlaagd, staat op zwartglanzende 17-duimers en heeft raamlijsten en wieldoppen in parelmoerrood. De lamellen en ring van de luchtinlaat in de voorbumper en de onderste strip van de achterklep, de koplamphuizen, spiegels en voorruitomlijsting zijn eveneens glanzend zwart. Binnenin komt het rood terug in de zetelbekleding. En de boordplank heeft een driedimensionaal uitgewerkte strip die een buldog voorstelt.

De DS4 werd op het Autosalon van Parijs geïntroduceerd. In Zwitserland staat alleen de DS4 Purple. Een speciale editie in een matte pruimkleur met champagnekleurige chroomelementen. Die zijn al dan niet geborsteld en specifiek behandeld, allemaal in dezelfde tinten, op de koplampen, de wielen of de monogrammen.

De Fransen rijden ook nog eens een speciale C6 in het voetlicht. Het topmodel kan immers wat extra aandacht gebruiken. De C6 Scala is een gesatineerde parelmoerwitte uitvoering met een zwarteglakt dak dat op zijn beurt is versiert met motieven in reliëf. Hij rust op 18-duims diamantvelgen, heeft raamomlijstingen in glanzend chroom en zwartglanzende bekledingselementen en spiegelhuizen. Aan de binnenzijde wordt zwart leder aangevuld met wit leder voor de halvemaanvormige deurpanelen in combinatie met parelmoerwit gelakte elementen. En het fineerhout is overtrokken met een microvezelstof die perzikzacht aanvoelt.