Officieel: Gumpert Tornante by Touring

Door: BV

Met zo'n naam weet je meteen dat je wat speciaals te wachten staat. Gumpert staat immers bekend om z'n bloedstollend snelle compromisloze sportwagens en Touring (Carrozzeria Touring Superleggera) vergaarde de jongste jaren faam met exclusieve en comfortabele creaties. En daarmee hebben we eigenlijk ook meteen aan de essentie van de Tornante geraakt; het is een snelle maar luxueuze tweezitter. Er is zelfs een bagageruimte van 200l. Kan je nagaan.

Onder de motorkap, voor de achterwielen van de 4,48m lange, 197m brede en slechts 1,22m hoge tweezitter, ligt een 4,2l V8 van Audi-origine. Er is echter flink aan gewerkt en dan nog zijn er twee turbo's nodig om hem te overtuigen 700pk en 900Nm trekkracht op te wekken. Dat is meer dan de nieuwe Lamborghini Aventador, terwijl deze gevleugelde GT door een sterk doorgedreven gebruik van koolstofvezel ook minder weegt dan de brute Italiaan. De weegschaal wijst amper 1.400kg aan. Wellicht overtuigen de prestaties maar Gumpert komt voorlopig niet verder dan een topsnelheid van meer dan 300km/u. Beide bedrijven hopen in 2012 de eerste exemplaren af te kunnen leveren.